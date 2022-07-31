Чи бути війні з Китаєм? Ненсі Пелосі озвучила список країн, які відвідає Азію

Азіатське турне політикині офіційно включає чотири країни

Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі в неділю, 31 липня, продовжила свою поїздку до країн Індо-Тихооокеанського регіону після вимушеної вчорашньої зупинки на Гаваях. Як відомо, більшість людей у всьому світі цікавило, чи ризикне американська політикиня побувати на території Тайваню, через який Китай здатний розпочати повномасштабну Третю світову війну.

Втім, судячи з опублікованого пресрелізу на офіційному сайті Пелосі, офіційного візиту на такий важливий для Пекіна острів все ж не відбудеться. Всього спікерка повідомила про намір відвідати чотири азіатські держави.

Наразі у списку знаходяться Японія, Південна Корея, Малайзія та Сінгапур. Згідно з документами, Ненсі Пелосі має взяти участь у кількох зустрічах "на високому рівні", обговоривши десятки важливих питань. Це і тема безпеки, і зміцнення економічних зв’язків, і боротьба з коронавірусною пандемією. Також політик обіцяє порушити питання захисту прав людини, демократії та частину екологічних проблем.

Також у пресрелізі підтвердили, що посадка літака Пелосі на Гаваях була пов’язана із дозаправкою паливом. Минулої доби політик встигла побувати на меморіалі Перл-Харбор і стати учасницею кількох важливих заходів у Гонолулу.

До речі, в азіатське турне Ненсі Пелосі вирушила не сама, її супроводжують двоє очільників комітетів Палати представників і троє конгресменів США.

Наразі літак американської делегації піднявся в повітря над Гавайями. До нього вилетів назустріч японський патрульний літак Р-1. Зважаючи на все, він супроводжуватиме борт Пелосі до самого приземлення.

Що зараз відбувається поруч із Тайванем

Варто зазначити, що питання щодо відвідин політикинею Тайваню продовжує бути дуже гострим. Китай після заяв Вашингтона про готовність Пелосі побувати на острові розгорнув термінові військові навчання поряд із Тайванем. Втім, ще кілька місяців тому Джо Байден попереджав, що будь-яка бойова активність китайської армії на острові отримає негайну відповідь Штатів.