"Готовы хоронить врагов": Китай снова угрожает из-за Пелоси, которая все же собирается на Тайвань
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Напряжение между обоими государствами продолжает расти
Тема визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань чуть не спровоцировала войну с Китаем, что заставило его отложить на некоторое время. Однако американский политик не оставила мыслей о том, чтобы таки приехать в островное государство.
Как передает Sleek Gist, власти Тайваня сообщили, что получили запрос о встрече Нэнси Пелоси в столице страны вечером 2 августа, после чего военные в Китае снова начали угрожать военным вторжением.
Издание отмечает, что командование Восточного военного округа Китая после появления даты визита представительницы США в Тайвань заявило: "Мы готовы похоронить любого ворвавшегося врага".
В свою очередь, в ответ на угрозы, вооруженные силы Тайваня были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Министерство национальной обороны этого государства отменило отпуска некоторых офицеров и солдат и мобилизовало силы ПВО для "подготовки к войне" в связи с последними событиями.
Между тем, появилась информация, что авианосец военно-морских сил Китая под названием "Шаньдун" (CV-17) оставил свой военный док на Хайнане и ушел в неизвестном направлении.
Следует отметить, что визит на Тайвань, если он состоится, станет первым для спикера Палаты представителей США за 25 лет, что является серьезным жестом сближения Америки с Тайванем. Добавим, что в конце мая президент США Джо Байден заявил, что его страна готова к прямому военному вмешательству, если Пекин начнет вторжение.
Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о конфликте Китая с Тайванем и почему ситуация идет к военному вторжению.