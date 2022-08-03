Пелосі на Тайвані вручили орден, а російські пропагандисти приплели до поїздки Україну (відео)

Китай вже вживає заходів у відповідь через приїзд політикині

Візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню викликав безліч реакцій — у Китаї його засудили і пригрозили заходами у відповідь, на що Пелосі відповіла, що він не суперечить політиці США і є свідченням підтримки демократії. Не забули відзначитись у темі й російські пропагандисти — вони висловили розчарування тим, що Китай не вжив жорстких заходів.

Тим часом візит Пелосі продовжується. За даними Washington Post, політик зустрілася з президентом Тайваню Цай Інвень та іншими політиками острова. Пелосі прийняла під час зустрічі нагороду Орден Доброзичливих Хмар, найвищу нагороду Тайваню. Спікер зазначила, що демократи та республіканці США єдині у підтримці Тайваню.

Також під час зустрічі згадали і про Україну — Цай заявила, що війна росії проти України зробила безпеку в Тайванській протоці ще одним об’єктом уваги всього світу. Також вона підтвердила, що Тайвань продовжить обстоювати суверенітет.

Окрім офіційних зустрічей у Пелосі заплановані діалоги з представниками бізнесу та, ймовірно, активістами.

У росії візит Пелосі викликав ажіотаж не лише тим, що Китай не відреагував так, як очікували кремлівські пропагандисти. Вони також спробували прив’язати Україну до візиту. Вони заявили, що США пожертвували залишками репутації через приліт Пелосі, а також звинуватили американську владу в спробі відвернути таким чином увагу від України та проблем у середині країни.

Російські ЗМІ активно висвітлюють візит Пелосі

Зазначимо, що загроза Китаю в заходах у відповідь через приїзд Пелосі вже почала реалізовуватися в санкціях. Китай призупинив експорт піску на Тайвань, з середи 3 серпня КНР припиняє імпорт цитрусових та риби з Тайваню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що візит Пелосі до Тайваню викликав не лише міжнародний галас, а й сплеск активності у гумористичному середовищі України. Підбірка кумедних і дотепних жартів про Пелосі та Тайвань з мережі.