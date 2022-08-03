Пелоси на Тайване вручили орден, а российские пропагандисты приплели к поездке Украину (видео)

Китай уже предпринимает ответные меры из-за приезда политика

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань вызвал множество реакций — в Китае его осудили и пригрозили ответными мерами, на что Пелоси ответила, что он не противоречит политике США и является свидетельством поддержки демократии. Не преминули отметиться в теме и российские пропагандисты — они высказали разочарование тем, что Китай не принял жестких мер.

Тем временем визит Пелоси продолжается. По данным Washington Post политик встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь и другими политиками острова. Пелоси приняла во время встречи награду Орден Благоприятных Облаков, высшую награду Тайваня. Спикер отметила, что демократы и республиканцы США едины в поддержке Тайваня.

Также во время встречи вспомнили и про Украину — Цай заявила, что война россии против Украины сделала безопасность в Тайваньском проливе еще одним объектом внимания всего мира. Также она подтвердила, что Тайвань продолжит отстаивать суверенитет.

Кроме официальных встреч у Пелоси запланированы диалоги с представителями бизнеса и, вероятно, активистами.

В россии визит Пелоси вызвал ажиотаж не только тем, что Китай не отреагировал так, как ожидали кремлевские пропагандисты. Они также попытались привязать Украину к визиту. Они заявили, что США пожертвовали остатками репутации из-за прилета Пелоси, а также обвинили американские власти в попытке отвлечь таким образом внимание от Украины и проблем в средине страны.

Российские СМИ активно освещают визит Пелоси

Отметим, что угроза Китая в ответных мерах из-за приезда Пелоси уже начала реализовываться в санкциях. Китай приостановил экспорт песка на Тайвань, со среды 3 августа КНР приостанавливает импорт цитрусовых и рыбы из Тайваня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что визит Пелоси на Тайвань вызвал не только международную шумиху, но и всплеск активности в юмористической среде Украины. Подборка забавных и остроумных шуток о Пелоси и Тайване из сети.