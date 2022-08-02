Китай отреагировал на прилет Пелоси на Тайвань: та ответила

В КНР недовольны визитом американской делегации

Во вторник, 2 августа, депутат Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на угрозы со стороны Китая. В Поднебесной тут же отреагировали на это.

В МИД КНР выразили решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осудили его, передает "Синьхуа". Пелоси уже успела ответить в Twitter на данные выпады.

В Министерстве иностранных дел Китая призвали США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Кроме того, в Поднебесной считают, что визит депутата Палаты представителей США на Тайвань нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. В Китае пригрозили ответными мерами "для защиты государственного суверенитета".

Пелоси отметила, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая. Американский политик заявила, что ее приезд сюда является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии". Она подчеркнула, что Белый дом выступает против односторонних попыток "изменить статус-кво" по вопросу Тайваня.

По данными Reuters, китайские силы находятся в состоянии повышенной готовности. Сообщается о потенциальном начале целенаправленных военных операции по противодействию визиту Пелоси на Тайвань.

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Напомним, напряжение между Тайванем и Китаем выросло 30 июля, когда Пелоси отправилась на самолете в азиатское турне. Нэнси сообщала, что посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако СМИ удалось выяснить, что политик собирается также и на Тайвань. После этого, Китай вновь начал угрожать, а позже начал масштабные учения и частично закрыл небо в этом регионе.