Украинский блогер, телеведущий и политический деятель Антон Швец объяснил, чего хотят добиться США визитом спикера палаты представителей на Тайвань

Всем кто задает вопрос – зачем Пелоси летит на Формозу (Тайвань, — ред.) скажу так.

Если бы из Киева никто не эвакуировался из посольств. Если бы сюда прилетело высшее руководство стран Европы и вице-президент США. Если бы всем вышеуказанным людям безопасность обеспечивала в небе над Киевом авиационное крыло и авианосная группа. Если бы все страны ЕС, Британия и США сказали бы, что введут санкции, которые они затем ввели. Если бы все эти люди предупредили питуна, что в случае нападения на Украину нам дадут любое оружие и стали бы его давать. Если бы после аннексии Крыма россии перекрыли бы кислород так же как сейчас.

Так питун бы не рискнул напасть.

Быдло любит силу. Если быдло не видит силы, оно считает сильным себя. И начинает лезть ко всем.

И США и Китай знают, что в случае конвенционной войны флот Соединенных Штатов изобьет китайский и обеспечит свободную зону на 50-100 км вглубь китайской территории. Все вопросы только в том, отдадут ли приказ.

Ответ именно на этот вопрос и везет Пелоси на Формозу. Приказ будет отдан. Сейчас флот США показывает, что в случае чего авианосная группа не позволит китайскому флоту совершить блокаду Формозы, а авиация будет поставлять оружие тайваньцам так быстро, как сможет.

Мы выгребли в треть мировых запасов боеприпасов по целому ряду номенклатуры. США и Европа просто не потянут еще одну войну размером с нашу.

Поэтому США делают все для того, чтобы еще одной войны не было.

Если Си поплыл кукухой, то ядерная война будет все равно.

Если он думал решить внутренние проблемы за счет маленькой "пабиданосной", ему показывают, что этого не получится. Будет долгая кровавая война. И кризис такого размера, какого мир еще не видел. А Китай видел, когда в прошлый раз изменил форму правления. Вот и все.