Український блогер, телеведучий та політичний діяч Антон Швець пояснив, чого хочуть домогтися США візитом спікера палати представників на Тайвань

Всім хто задає питання — навіщо Пелосі летить до Формози (Тайвань, — ред.) скажу так.

Якщо б з Києва ніхто не евакуйовувався з посольств. Якщо б сюди прилетіло найвище керівництво країн Європи і віцепрезидент США. Якщо б всім вищевказаним людям безпеку забезпечувало б у небі над Києвом авіаційне крило та авіаносна група. Якщо б всі країни ЄС, Британія та США сказали б, що введуть ті санкції, які вони потім ввели. Якщо б всі ці люди попередили пітуна, що у разі нападу на Україну нам дадуть будь-яку зброю і почали б її давати. Якщо б після анексії Криму росії б перекрили кисень так само як зараз.

То пітун би не ризикнув напасти.

Бидло любить силу. Якщо бидло не бачить силу, воно вважає сильним себе. І починає лізти до всіх.

І США і Китай знають, що у разі конвенційної війни флот Сполучених Штатів відлупцює китайський і забезпечить вільну зону на 50-100 км углиб китайської території. Все питання лише в тому, чи віддадуть наказ.

Відповідь саме на це питання і везе Пелосі на Формозу. Наказ віддадуть. Зараз флот США показує, що у разі чого авіаносна група не дозволить китайському флоту зробити блокаду Формози, а авіація буде постачати зброю тайванцям так швидко, як зможе.

Ми вигребли до третини світових запасів боєприпасів по цілому ряду номенклатури. США та Європа просто не потягнуть ще однієї війни розміром з нашу.

Тому США роблять все для того, аби ще однієї війни не було.

Якщо Сі поплив кукухою, то ядерна війна буде все одно.

Якщо він думав вирішити внутрішні проблеми за рахунок малєнькой пабіданосной, йому показують, що того не вийде. Буде довга кривава війна. І криза такого розміру, яку світ ще не бачив. А Китай бачив, коли минулого разу змінив форму правління. Ось і все.