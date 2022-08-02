Пелоси едет на Тайвань: Китай начал масштабные учения и частично закрыл небо

Ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе весьма обострена

Обострение отношений между Тайванем и Китаем, считающим остров своей территорией, занимают внимание многих людей по всему миру в последние пару дней. В Пекине уже начали бряцать оружием, устроив вблизи острова военные учения и сыпля грозными предупреждениями. Однако пока что это не мешает спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси надеяться на успешный деловой визит на территорию Тайваня.

Опираясь на информацию Reuters и других открытых источников, "Телеграф" собрал последнюю известную информацию о происходящем в регионе.

Нэнси Пелоси, которая ранее вроде как отказалась от идеи посещать Тайвань, вновь заявила о готовности встретиться с местными властями. По предварительной информации, ее самолет может прибыть на остров либо поздним вечером 2 августа, либо рано утром 3 августа. В связи с этим в Минобороны Тайваня решили повысить уровень боевой готовности своей армии на несколько суток — со вторника по четверг.

При этом официальные лица поясняют: уровень боеготовности тайваньских военных имеет два режима — для мирного и военного времени. Пока что уровень оставляют "мирным", однако в случае необходимости его быстро скорректируют.

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Впрочем, Китай не остался без ответа. Пекинские военнослужащие начали новые учения в Южно-Китайском море. Их проведение запланировано на протяжении четырех суток — со 2 по 6 августа. Со стороны провинции Фузцянь китайцы гонят огромное количество военной техники по направлению к побережью, также отменены все авиационные рейсы в этом регионе.

На период учений Китая в акваторию моря запретили вход любых посторонних кораблей. В случае нарушения этого вето, вероятно, может быть открыт огонь на поражение.

Судя по всему, власти Пекина весьма всерьез настроены дать отпор как Тайваню, так и Америке, которая пообещала поддержать островное государство в случае военного вторжения Китая.