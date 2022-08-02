Пелосі їде на Тайвань: Китай розпочав масштабні навчання і частково закрив небо

Ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні дуже загострена

Загострення відносин між Тайванем і Китаєм, який вважає острів своєю територією, привертає увагу багатьох людей по всьому світу останні пару днів. У Пекіні вже почали брязкотіти зброєю, влаштувавши поблизу острова військові навчання і сиплячи грізними попередженнями. Однак, поки що це не заважає спікеру Палати представників США Ненсі Пелосі сподіватися на успішний діловий візит до Тайваню.

Спираючись на інформацію Reuters та інших відкритих джерел, "Телеграф" зібрав останню відому інформацію про те, що відбувається в регіоні.

Ненсі Пелосі, яка раніше начебто відмовилася від ідеї відвідувати Тайвань, знову заявила про готовність зустрітися з місцевою владою. За попередньою інформацією, її літак може прибути на острів або пізно ввечері 2 серпня, або рано-вранці 3 серпня. У зв’язку з цим у Міноборони Тайваню вирішили підвищити рівень бойової готовності своєї армії на кілька діб — з вівторка по четвер.

При цьому офіційні особи пояснюють: рівень боєздатності тайванських військових має два режими — для мирного та воєнного часу. Поки що рівень залишають "мирним", однак у разі потреби його швидко скоригують.

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Втім, Китай не залишився без відповіді. Пекінські військовослужбовці розпочали нові навчання у Південно-Китайському морі. Їхнє проведення заплановане на чотири доби – із 2 до 6 серпня. З боку провінції Фузцянь китайці женуть величезну кількість військової техніки до узбережжя, також скасовано всі авіаційні рейси в цьому регіоні.

На період навчань Китаю в акваторію моря заборонили вхід будь-яких сторонніх кораблів. У разі порушення цього вето, ймовірно, може бути відкритий вогонь на знищення.

Судячи з усього, влада Пекіна дуже всерйоз налаштована дати відсіч як Тайваню, так і Америці, яка пообіцяла підтримати острівну державу у разі військового вторгнення Китаю.