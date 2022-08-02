Китай відреагував на приліт Пелосі на Тайвань: та відповіла

У вівторок, 2 серпня, депутат Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, попри погрози з боку Китаю. У Піднебесній відразу відреагували на це.

У МЗС КНР висловили рішучий протест через візит Пелосі до Тайваню та засудили його. Пелосі вже встигла відповісти на ці випади.

У міністерстві закордонних справ Китаю закликали США припинити втручатися у внутрішні справи КНР і потурати силам, які виступають за незалежність Тайваню. Крім того, у Піднебесній вважають, що візит депутата Палати представників США на Тайвань порушує принцип "одного Китаю" та положення трьох китайсько-американських комюніке. У Китаї пригрозили заходами у відповідь "для захисту державного суверенітету".

Пелосі зазначила, що її візит на Тайвань не суперечить політиці США щодо Китаю. Американський політик заявила, що її приїзд сюди є "свідченням прихильності США до підтримки тайванської демократії". Вона наголосила, що Білий дім виступає проти односторонніх спроб "змінити статус-кво" з питання Тайваню.