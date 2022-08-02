Китаєць Гір Кін та прогноз від "Арестовича": смішні меми про політ Пелосі на Тайвань
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Весь світ стежив за польотом американки
У вівторок, 2 серпня, депутат Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, попри погрози з боку КНР. У мережі за бортом американки спостерігали сотні тисяч користувачів, які створили безліч жартів і мемів на злобу дня.
В основному, користувачі жартували про можливий початок Третьої світової війни, а також накладали події в Азії на українські реалії. "Телеграф" пропонує до вашої уваги добірку мемів про візит Ненсі Пелосі на Тайвань.
Нагадаємо, напружена ситуація між Тайванем і Пекіном виникла 30 липня, коли Пелосі вирушила літаком в азіатське турне. Ненсі повідомляла, що відвідає Японію, Південну Корею, Малайзію та Сінгапур, проте ЗМІ вдалося з’ясувати, що політик збирається також і на Тайвань. Після цього в Піднебесній знову почали погрожувати, а пізніше Пекін почав масштабні навчання і частково закрив небо у цьому регіоні.
Після прильоту Пелосі на Тайвань Пекін та Вашингтон обмінялися взаємними випадами. Китай вважає, що США потурають силам, які виступають за незалежність Тайваню. У Вашингтоні зазначили, що візит американської делегації на Тайвань не суперечить політиці Білого дому щодо Піднебесної.