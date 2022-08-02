Китаєць Гір Кін та прогноз від "Арестовича": смішні меми про політ Пелосі на Тайвань

Весь світ стежив за польотом американки

У вівторок, 2 серпня, депутат Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, попри погрози з боку КНР. У мережі за бортом американки спостерігали сотні тисяч користувачів, які створили безліч жартів і мемів на злобу дня.

В основному, користувачі жартували про можливий початок Третьої світової війни, а також накладали події в Азії на українські реалії. "Телеграф" пропонує до вашої уваги добірку мемів про візит Ненсі Пелосі на Тайвань.

Тайванська спецоперація... повністю провалилася. Повністю, — каже Гір Кін

Місцевий "Арестович" розповідає про ситуацію у регіоні

Закохані стежать за польотом літака Ненсі Пелосі

Пілот літака Ненсі Пілосі побажав їй удачі при приземленні

Жарти та меми про візит Ненсі Пелосі на Тайвань

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Бидло любить силу. Якщо бидло не бачить сили, воно вважає сильним себе Український блогер, телеведучий та політичний діяч Антон Швець пояснив, чого хочуть домогтися США візитом спікера палати представників на Тайвань

Нагадаємо, напружена ситуація між Тайванем і Пекіном виникла 30 липня, коли Пелосі вирушила літаком в азіатське турне. Ненсі повідомляла, що відвідає Японію, Південну Корею, Малайзію та Сінгапур, проте ЗМІ вдалося з’ясувати, що політик збирається також і на Тайвань. Після цього в Піднебесній знову почали погрожувати, а пізніше Пекін почав масштабні навчання і частково закрив небо у цьому регіоні.

Після прильоту Пелосі на Тайвань Пекін та Вашингтон обмінялися взаємними випадами. Китай вважає, що США потурають силам, які виступають за незалежність Тайваню. У Вашингтоні зазначили, що візит американської делегації на Тайвань не суперечить політиці Білого дому щодо Піднебесної.