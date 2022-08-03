"Бажаю - на фронт, на передову": як українці вітали Арестовича з днем народження у мережі

Політик отримав від українців звання "головного заспокоювача", зокрема, через свій голос

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, який за час війни в Україні отримав звання "головного заспокоювача" та улюбленця багатьох жінок, 3 серпня відзначає свій 47-й день народження. Поки сам іменинник іронізує над своїм віком, його в мережі засипають приємними і не дуже побажаннями.

Так, на Facebook-сторінці "Телеграф" запропонував привітати Олексія Арестовича з його святом і українці радо пристали на пропозицію. Всього за кілька годин назбиралося більше тисячі побажань для радника голови ОП.

Так, українки відзначили, що голос Арестовича та його звернення дійсно заспокоюють у ці нелегкі часи, тому побажали не зупинятися і продовжувати займатися цією справою. Дехто відзначив його талант, як психолога й додав, що залюбки пішов би на консультацію. А один з користувачів додав, що Арестович забрав "вовчиць" в Олега Винника, який виїхав з країни через хворобу.

Інша частина громадян побажала Олексію Арестовичу відправитися на передову, щоб не на словах, а на ділі, продемонструвати свої таланти та експертність. Хтось бажав "менше брехні" у коментарях, а інша частина — перемоги України у війні.

Додамо, що доброзичливих привітань було більше, аніж іронічних та в'їдливих. Люди бажали мирного неба, щастя, здоров'я та інших речей, які дуже потрібні кожному з нас.

На власній сторінці у Facebook Олексій Арестович на свій день народження написав наступне: "47. Дідусь старенький, але йому ще не все одно. А не все одно йому на людей та весь світ. І нехай специфічними шляхами, але дідусь ще побореться, щоб зробити цей світ кращим. Любов до світу, любов до людей, турботу про них не зімітувати, не зобразити, не підробити. І люди чудово відчувають, що і як насправді. Ось і весь секрет. Дякую вам, люди, що ви є. І світу спасибі. І Богу – особливо. Чудово йде, на зліт".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мережу підкорила медик-стрілець Олександра з "Госпітальєрів". Дівчину порівнюють з Ларою Крофт — розкрадачкою гробниць з однойменного фільму, головну роль в якому зіграла Анджеліна Джолі. І не дивно, адже, крім зовнішності, у них є деякі інші спільні риси.