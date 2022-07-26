Опух і відростив бороду: у мережі з’явилося фото Винника з Німеччини

За п’ять місяців війни артист змінився до невпізнання

Український співак Олег Винник, який не з’являється на публіці з початку повномасштабної війни 24 лютого, зараз перебуває у Німеччині, де, за словами його адвоката, проходить лікування, а також займається волонтерством та активно допомагає українській армії.

Артист, який перестав робити пости у соціальних мережах і не звертається до своїх шанувальників, займається пошуком необхідних українським бійцям транспортів та контролює їх доставку в Україну.

Востаннє Винник з’являвся у медіапросторі ще 3 березня, коли записав відео, де засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресорки до України. І ось, військовослужбовець ЗСУ Роман Недзельський поспілкувався зі співаком про волонтерство по відеозв’язку та показав на скріншоті, як тепер виглядає головний секс-символ українського шоубізнесу.

На знімку Олег Винник зображений в темних окулярах, чорній кепці та з відрослою сивою бородою. Також може здатись, що співак трохи набрав у вазі або опух в обличчі.

Фото Олега Винника в окулярах та з бородою потрапило до мережі

Нагадаємо, що останній пост Олега Винника в Інстаграмі датується ще 24 квітня, коли українці відзначали Великдень.

Наразі артист нічого не публікує у своїх соцмережах і не з’являється на публіці. Його шанувальники продовжують хвилюватись за свого кумира, адже раніше стало відомо про погіршення стану здоров’я Винника, через що виконавцю навіть довелося скасовувати концерти.