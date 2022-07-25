Паралізувало обличчя, ледь не померла: Олена Мозгова розповіла про тяжку хворобу

Від болю їй не допомагали жодні знеболювальні.

Відома українська продюсерка Олена Мозгова, яка раніше похвалилася результатами свого схуднення, розповіла своїм підписникам, що близько року тому вона зіткнулася з важким захворюванням, через яке ледь не померла.

На своїй сторінці у Фейсбуці, Мозгова опублікувала знімок гарного світанку, який, за її словами, міг стати для неї останнім. У неї була хвороба Лайма, і тієї ночі їй було особливо погано.

"Я не могла ні сидіти, ні стояти.. ходила по кімнаті, вдивлялася в цей пейзаж і рахувала хвилини, щоб можна було прийняти знеболювальне, що діяло максимум хвилин двадцять.. а далі знову по колу.. кожні три години. Ця ніч і світанок на фото могли стати останніми, але не стали завдяки Солі.." – написала під фото продюсер.

Мозгова зізналася, що саме завдяки дочці вона знайшла сили йти далі і боротися за своє життя. І вже за кілька днів паралізована особа потроху почала відходити, а лікування почало працювати, і біль відступив.

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