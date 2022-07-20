Українська співачка та зірка першого "Холостяка" виступила у Москві: "Приємно тут бути"

У країну-агресорку Соломко перебралася, щоб будувати там кар'єру

Співачка українського походження Яна Соломко (зараз виступає під псевдонімом SOYANA), яка стала відомою завдяки участі в проєкті "Холостяк-1", шокувала фанатів виступом на концерті у російській столиці Москві.

Відео з концерту Summer Sound виконавиця родом з Полтавщини опублікувала у власному Instagram, перед тим обмеживши доступ для України.

У ролику співачка не приховуючи каже, що їй дуже приємно знаходитися на цьому концерті та виступати перед росіянами. Судячи з кадрів, цьому передувала підготовка до концерту, яка також показана на відео. Тож можна зробити висновок, що Яна Соломко на цьому концерті не випадковий гість.

Примітно, що за 5 місяців війни в Україні Яна Соломко ніяк не прокоментувала ситуацію і не стала на захист рідної країни. Співачка обрала лінію поведінки, як Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Джиган та інші зрадники батьківщини. І це попри те, що народилася вона у селищі Чутове Полтавської області, яка зазнавала страшних обстрілів від російських окупантів.

До слова, той самий герой шоу "Холостяк-1" Максим Чмерковський, який замість Яни Соломко обрав у фіналі шоу її суперницю Олександру Шульгіну, публічно розповідав, як застав війну і прильоти по Києву. Шульгіна, до речі, також висловила однозначну позицію на підтримку України.

Варто додати, що Соломко покинула Україну у січні 2022 року і перебралася до РФ, де намагається будувати кар'єру співачки. Коли фанати прямо запитали, чому вона обрала ворожу країну, то співачка відповіла: "Шкода, що моя країна не приймає мене так, як приймають тут".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зрадниця України Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну від самого її початку, народила сина й дала йому ім'я "Мир". Після цього відома модель Даша Астаф'єфа порадила їй назвати сина "Путін" і не лицемірити.