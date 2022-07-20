"путіним назви": Даша Астаф'єва "розпекла" зрадницю Тодоренко за лицемірне ім'я сина

Це не перший скандал, що виникає між артистками.

Відома українська співачка і модель Даша Астаф’єва, яка з початку російського вторгнення активно допомагає ЗСУ в лавах волонтерів, знову "наїхала" на Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну. Приводом нового "скандалу" став вибір імені новонародженого сина. Тодоренко та Топалов назвали дитину Мир.

На своїй сторінці в Твіттері Астаф’єва буквально "вибухнула", що Тодоренко наважилася так назвати молодшого сина. Натомість вона запропонувала їй прийнятну в росії альтернативу — переназвати дитину з "Міру" на "Путін".

"Поки ще не пізно, раджу рыгыні тодоренко новонародженого сина перейменувати з "Мир" на "путін" Так краще. З якого біса ти чмоня можеш навіть вимовляти це слово??" — написала Астаф’єва.

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У коментарях підписники підтримали ідею Даші Астаф’євої та почали пропонувати свої варіанти. З найпопулярніших — "Zaмир" і просто зірочки.

Нагадаємо, раніше опальна телеведуча, родом з Одеси Регіна Тодоренко, заявила, що в її родині "накладено вето" на політичні теми, у той час як навіть голлівудські знаменитості кричать на весь світ про війну в нашій країні.

Нагадаємо, що українська співачка та модель з перших днів війни займається волонтерством на кухні. Раніше Астаф’єва розповіла про негідну поведінку колишнього форварда "Динамо" та збірної України Артема Мілевського. Вона заявила, що ексфутболіст зажадав безплатної їжі для себе та своїх друзів у ресторані, де вона працює. Сам Мілевський заявив, що Астаф’єва просто вирішила хайпанути.