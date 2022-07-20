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"Какого черта ты даже произносишь это слово": Дашу Астафьеву разозлила Регина Тодоренко

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Дашу Астафьеву возмутило имя, которое Тодоренко выбрала для сына Новость обновлена 20 июля 2022, 13:30
Дашу Астафьеву возмутило имя, которое Тодоренко выбрала для сына

Это не первый скандал, который возникает между артистками.

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала российского вторжения активно помогает ВСУ в рядах волонтеров, снова "наехала" на умалчивающую о войне Регину Тодоренко. Поводом для нового "скандала" стал выбор имени для новорожденного сына второй. Тодоренко и Топалов назвали ребенка Мир.

На своей странице в Твиттере Астафьева буквально "взорвалась", что Тодоренко решилась так назвать младшего сына. Взамен она предложила ей приемлемую в россии альтернативу — переназвать ребенка с "Мира" на "путин".

"Пока еще не поздно, советую рыгыне тодоренко новорожденного сына переименовать из "Мир" на "путин" Так лучше. С какого черта ты чмоня можешь даже произносить это слово??" — написала Астафьева.

В комментариях подписчики поддержали идею Даши Астафьевой, и начали предлагать свои варианты. Из самых популярных — "Zaмир" и просто звездочки.

Комментарии под постом Астафьевой
Комментарии под постом Астафьевой
Комментарии под постом Астафьевой

Напомним, ранее опальная телеведущая, родом из Одессы Регина Тодоренко, заявила, что в ее семье "наложено вето" на политические темы в то время как даже голливудские знаменитости кричат на весь мир о войне в нашей стране.

Напомним, что украинская певица и модель с первых дней войны занимается волонтерством на кухне. Ранее Астафьева рассказала о недостойном поведении бывшего форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. Она заявила, что экс-футболист потребовал бесплатную еду для себя и своих друзей в ресторане, где она работает. Сам Милевский заявил, что Астафьева просто решила хайпануть.

Теги:
#Даша Астафьева #Регина Тодоренко