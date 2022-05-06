"На бухло есть деньги, а на суп - нет?" Милевский опозорился с бесплатной едой в Киеве

Футболист отказался платить за еду

Осудившая некоторых украинских звезд за молчание о войне модель и певица Даша Астафьева рассказала о недостойном поведении бывшего форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского.

Соответствующее интервью Астафьевой доступно на YouTube-канале ISLND TV.

Модель, которая после начала полномасштабного вторжения рф в Украину стала волонтером (готовит еду для воинов, — Ред.), заявила, что бывший футболист потребовал бесплатную еду для себя и своих друзей в ресторане, где она работает. "Миле" пытались донести, что это еда является бесплатной для нуждающихся, а он явно может себе позволить купить суп.

"Милевский остался в Киеве, но с ним произошло столкновение, он приходил и требовал суп. Один из наших волонтеров сказал, мол, знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить? Эти деньги мы тратим на закупку продуктов. То есть он забрал у детей из Охматдита или у военных этих шесть порций и требует: "Дайте мне суп!" Я уже не сдержалась, вышла и говорю: "Я думаю, ты можешь найти время и пойти приготовить суп со своими друзьями, с которыми ты отдыхал ночью". Мне очень стыдно за таких людей, которые не могут справиться с собой и своими друзьями. При том, что многие украинцы, которые не могут воевать физически, уходят и защищают нас… А от них по перегару слышно, насколько человеку не до войны и солидарности", – отметила Астафьева.

Напомним, Милевский после окончания карьеры футболиста получил должность в сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Милевского якобы задержала СБУ. Как оказалось, видео с "задержанием" было постановочным.