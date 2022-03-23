Астафьева "наехала" на беременную Тодоренко за молчание о войне (видео)

Экс-участница группы NikitA осудила звезд, которые не говорят правду о войне в Украине

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая, несмотря на обстрелы Киева российскими захватчиками, не только осталась в столице, но и помогает военнослужащим ВСУ. С начала войны звезда присоединилась в ряды волонтеров.

Астафьева продолжает давать интервью, в которых осуждает молчание своих коллег о том, что сейчас происходит в Украине — обстреливают мирные города, уничтожают важную инфраструктуру, убивают простых украинцев, в частности невинных детей.

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Певица дала комментарий Славе Демину, где матерно прокомментировала молчание Светланы Лободы, Ани Лорак и скандальной телеведущей Регины Тодоренко, которая, как ни в чем не бывало, продолжает жить в Москве и работать на российских пропагандистских каналах.

"Для таких, которые молчат о каких-то трансформационных моментах, отведены самые горячие уголки в аду. Блин, я надеюсь, что так и будет. Что люди, которые молчат, или, бл*ть, тупые настолько, как это, бл*ть, тупая Регина, бл*ть? Она же мама! Она сейчас второй раз беременна. Как она может молчать? Я уверенна, что ее родители до сих пор здесь живут. Как она приедет в Одессу? Я думаю, она никогда не приедет в Одессу. И неужели родители до нее не донесли? Они живут в Одессе", — сказала Астафьева.

Недавно звезда Playboy давала интервью журналистке Влащенко. В разговоре Астафьева со слезами на глазах призналась, почему не покинула Киев.

Как сообщал "Телеграф", ранее родной город отрекся от Ани Лорак, молчащей о войне в Украине.