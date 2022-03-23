Иди вслед за кораблем: родной город отрекся от Ани Лорак, молчащей о войне в Украине

Также своей звезды на "Аллее" лишился оперный певец Василий Герелло

Увы, но с началом войны в Украине многие инфлюенсеры, артисты и "лидеры мнений" решили умалчивать о ситуации в их стране, некоторые из них продолжают работу в стране-оккупанте. Именно за такую позицию из "Аллеи звёзд" в Черновцах убрали именную звезду Ани Лорак, которая кстати родом с Черновицкой области. Не будет на "Аллее" и имени оперного певца Василия Герелло, который ко всему выступал на концерте путина в Лужниках.

Об этом сообщил секретарь исполкома Сергей Добржанский на своей странице в Фейсбуке.

"Исполком официально отправил звезды Ани Лорак и Горелло за российским кораблем", – написал Добржанский.

Отметим, что имя певицы также есть на сайте theylovewar.com, где публикуют список украинских и российских артистов, блогеров и политиков, поддерживающих войну или замалчивающих ее. Также в списке присутствуют украинская певица Регина Тодоренко и блогерша София Стужук, которая лишь на 26-й день войны на своей новой странице в Инстаграм высказала свою позицию и объяснилась за свое трехнедельное молчание.

Напомним, что накануне против войны с Украиной высказалась даже дочь пресс-секретаря Кремля Елизавета Пескова. Правда, ее сообщение в соцсети пробыло недолго — его довольно оперативно удалили. А певица Земфиа представила клип на песню "Не стреляйте" и показала фото разрушенных украинских городов.

А вот некоторые российские артисты, как, например, Николай Басков, считают, что вторжение российских войск в Украину – это право Российской Федерации.

Также ранее народный артист Украины Андрей Данилко нашел оригинальное объяснение Z-символа российских оккупантов.