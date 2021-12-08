Милевский стал жертвой пранка: появилось полное видео нашумевшего "задержания"

Бывшего футболиста разыграли друзья.

Скандальный украинский экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который недавно со слезами на глазах прощался с футболом, стал жертвой жесткого розыгрыша.

Соответсвующее видео появилось на YouTube-канале "Миля".

Недавно сеть облетели кадры с задержанием одиозного экс-футболиста в киевском ресторане Boho. В заведение ворвались якобы сотрудники СБУ, которые "задержали" Милевского и его агента Александра Панкова. В СБУ тут же отметили, что видео является постановочным. А теперь стало понятно, что произошло на самом деле. Как оказалось, Панков решил разыграть Артема. Милевскому устроили "деловую" встречу, которая обернулась для легенды украинского футбола настоящим кошмаром.

"Мастера, это была жесть! Саня Панков позвал меня на встречу с потенциальным партнером. И тут заглянули "спецслужбы". Я ж не знал, что это пранк и переживал все в реальности. После анонса этого видоса гудит весь интернет! Мастера, не обижайтесь! Этот выпуск все расставит на свои места. Но лучше в такие ситуации не попадать. Саня Панков, когда-то я тебя поймаю! Жди!" — написал Артем на своем YouTube-канале.

"Телеграф" напоминает, что Милевский повесил бутсы на гвоздь в сентябре 2021 года. Артем попрощался с карьерой футболиста трогательным видео. Сейчас "Миля" занимается развитием своего YouTube-канала, а также участвует в различных шоу.