Мілевський став жертвою пранку: з’явилося повне відео гучного "затримання"

Колишнього футболіста розіграли друзі.

Скандальний український ексфутболіст "Динамо" та збірної України Артем Мілевський, який нещодавно зі сльозами на очах прощався з футболом, став жертвою жорсткого розіграшу.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі "Миля".

Нещодавно мережу облетіли кадри з затриманням одіозного ексфутболіста у київському ресторані Boho. До закладу увірвалися нібито співробітники СБУ, які "затримали" Мілевського та його агента Олександра Панкова. У СБУ відразу зазначили, що відео є постановкою. А тепер стало зрозуміло, що сталося насправді. Як виявилось, Панков вирішив розіграти Артема. Мілевському влаштували "ділову" зустріч, яка обернулася для легенди українського футболу справжнім кошмаром.

"Майстри, це була жесть! Саня Панков покликав мене на зустріч з потенційним партнером. І тут зазирнули "спецслужби". Я ж не знав, що це пранк і переживав все насправді. Після анонсу цього видосу гуде весь інтернет! Майстри, не ображайтеся. Цей випуск все розставить на свої місця. Але краще в такі ситуації не потрапляти. Саня Панков, колись я тебе спіймаю! — Написав Артем на своєму YouTube-каналі.

"Телеграф" нагадує, що Мілевський повісив бутси на цвях у вересні 2021 року. Артем попрощався з кар’єрою футболіста зворушливим відео. Зараз "Міля" займається розвитком свого YouTube-каналу, а також бере участь у різних шоу.