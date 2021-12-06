Кадри затримання Мілевського спецназом СБУ наробили шуму в мережі: що сталося насправді

Одіозного футболіста затримала СБУ.

Скандальний ексфутболіст "Динамо" та збірної України Артем Мілевський, який нещодавно повісив бутси на цвях, був нібито затриманий силовиками Служби безпеки України.

Про це повідомляє telegram-канал "Репортер UA".

За інформацією джерела, інцидент стався у київському ресторані Boho, який знаходиться у центрі столиці. Вранці 6 грудня до закладу, де знаходилися Мілевський та його друг Олександр Панков, увірвалися нібито силовики СБУ, які жорстко затримали зірку вітчизняного футболу. Зазначається, що відео схоже на постанову.

Додамо, що речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі для "Телеграф" зазначив, що співробітники відомства не залучалися у тому місці, а форма та наклейки "силовиків", представлених на фото, не відповідає чинним співробітникам СБУ.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика:

Мілевський, ще бувши активним футболістом, завів блог на YouTube, де знімає розважальний контент. Очевидно, невдовзі фанати футболіста зможуть побачити там черговий ролик. Додамо, що на канал Артема "Міля" підписано 129 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мілевського на шоу відшила відома супермодель.