Укр

Кадры задержания Милевского спецназом СБУ наделали шуму в сети: что произошло на самом деле

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Артем Милевский Новость обновлена 06 декабря 2021, 13:06
Артем Милевский

Одиозного футболиста якобы задержала СБУ.

Скандальный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который недавно повесил бутсы на гвоздь, был якобы задержан силовиками Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает telegram-канал Репортер UA.

По информации источника, происшествие произошло в киевском ресторане Boho, который находится в центре столицы. Утром 6 декабря в заведение, где находились Милевский и его друг Александр Панков, ворвались якобы силовики СБУ, которые жестко задержали звезду отечественного футбола. Отмечается, что видео смахивает на постанову.

Добавим, что речник СБУ Артем Дехтяренко в комментарии для "Телеграф" отметил, что сотрудники ведомства не задействовались в том месте, а форма и наклейки "силовиков", представленных на фото, не соответствует использующимся настоящими сотрудниками СБУ.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:

Милевский, еще будучи футболистом, завел блог на YouTube, где снимает развлекательный контент. Видимо, вскоре фанаты футболиста смогут лицезреть там очередной ролик. Добавим, что на канал "Миля" подписано 129 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милевского на шоу отшила известная супермодель.

Теги:
#Футбол #Артем Милевский
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