Милевский потроллил российских футболистов в прямом эфире (видео)

Свою оценку получили все

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский в прямом эфире ютуб-канала "Коммент.Шоу" высказал свое мнение о качестве российского футболе.

Ведущие проекта попросили Милевского назвать символическую сборную, составленную из представителей трех стран: Украины, России и Беларуси.

"Ребята, ну вы же понимаете, что там будут одни украинцы? Ну и белорусы еще. Головин? Нет, он в мою сборную не войдет, Захарян тоже. Вот могу разве что сказать что-то хорошее о Джикии как о фигуре. Я видел его матчи на футбольном поле, настоящий капитан. Остальных не выделю даже. Азмун же не россиянин, нет? О, точно, иранец", — признался бывший футболист.

На этом дискуссия завершилась, и символическую сборную Артем так и не назвал.

Хочешь узнать больше об украинском спорте? Подписывайся на наш-телеграм канал, там все оперативно и по сути.

Летом 2021 года Артем Милевский принял решение завершить профессиональную карьеру.

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" клуб устроил проводы своему бывшему игроку, и Милевский со слезами на глазах попрощался с любимыми болельщиками. Сейчас бывший игрок развивается как блогер, создав собственный ютуб-канал.