"Супоед" Милевский обвинил Астафьеву во лжи (видео)

Знаменитости поссорились из-за супа

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил певице и модели Даше Астафьевой, которая обвинила футболиста в вымогательстве еды во время войны.

Соответствующий пост бывший форвард национальной команды опубликовал на своей странице в Instagram.

Артем считает, что Астафьева, которая после полномасштабного вторжения рф в Украину стала волонтером, просто решила хайпануть на известном футболисте. "Миля" не растерялся и также показал, как помогает обществу во время войны. Бывший футболист прикрепил видео, на котором он помогает разгружать гуманитарную помощь.

"Украина — сила. Дашка-картошка, если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем историю реальнее. P.S. платье — топ. 6 супов… "Вымогал", это топчик", – написал Милевский под видео.

В комментариях пользователи похвалили футболиста за то, что он остался в Киеве и помогает украинцам, однако история с супом вызывает у многих вопросы.

В сети прокомментировали скандал с супом для Милевского

Напомним, Астафьева заявила, что бывший футболист потребовал бесплатную еду (6 тарелок супа) для себя и своих друзей в ресторане, где она работает. Эта пища предназначалась больным детям либо военным.

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Ранее сообщалось, что Милевского якобы задержала СБУ. Как оказалось, видео с "задержанием" было пранком.