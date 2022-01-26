Укр

Милевский вернулся в сборную Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Артем Милевский Новость обновлена 26 января 2022, 14:17
Артем Милевский

Футболист получил должность в национальной команде.

Одиозный украинский футболист Артем Милевский, которого недавно жестко разыграли друзья, будет работать в мини-футбольной сборной Украины.

Об этом сообщает Федерация мини-футбола Украины на своей официальной страничке в Instagram.

Сообщается, что Артем получил должность амбассадора сборной Украины по мини-футболу.

"Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться "в стеночку" или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который пройдет в июне на полях Кошице (Словакия)!" — написал Милевский на своей страничке в Instagram.

Добавим, что Милевский играл за сборную Украины по футболу. На его счету 50 игр за "Желто-синих" и 8 забитых мячей. Именно гол Милевского с пенальти в ворота Швейцарии принес нашей команде путевку в четвертьфинал ЧМ-2006.

Напомним, Милевский завершил карьеру футболиста в сентябре 2021 года. "Миля" со слезами на глазах прощался с фанами. Затем он стал чаще появляться в развлекательных шоу. Также недавно произошло воссоединение Артема и Александра Алиева в одной команде.

Теги:
#Футбол #Артем Милевский #Мини футбол #Сборная Украины по мини-футболу
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