Милевский вернулся в сборную Украины

Футболист получил должность в национальной команде.

Одиозный украинский футболист Артем Милевский, которого недавно жестко разыграли друзья, будет работать в мини-футбольной сборной Украины.

Об этом сообщает Федерация мини-футбола Украины на своей официальной страничке в Instagram.

Сообщается, что Артем получил должность амбассадора сборной Украины по мини-футболу.

"Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться "в стеночку" или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который пройдет в июне на полях Кошице (Словакия)!" — написал Милевский на своей страничке в Instagram.

Добавим, что Милевский играл за сборную Украины по футболу. На его счету 50 игр за "Желто-синих" и 8 забитых мячей. Именно гол Милевского с пенальти в ворота Швейцарии принес нашей команде путевку в четвертьфинал ЧМ-2006.

Напомним, Милевский завершил карьеру футболиста в сентябре 2021 года. "Миля" со слезами на глазах прощался с фанами. Затем он стал чаще появляться в развлекательных шоу. Также недавно произошло воссоединение Артема и Александра Алиева в одной команде.