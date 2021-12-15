Укр

Милевский и Алиев сменили вид спорта

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Александр Алиев и Артем Милевский Новость обновлена 15 декабря 2021, 12:26
Александр Алиев и Артем Милевский

Дуэт друзей снова в деле.

Бывшие футболисты киевского "Динамо" Артем Милевский и Александр Алиев попали в заявку команды "Кент" на мини-футбольный турнир R-CUP GRASS VIII SEASON ‘21-‘22.

Как сообщается на сайте проводящей организации, это регулярный мини-футбольный турнир, который проводится в столице Украины. Свою дебютную игру футболисты могут провести уже 19 декабря против команды «Unknown Sporting».

По данным СМИ, ранее в заявке был и форвард "Миная" Евгений Селезнев, но позже его фамилия пропала из состава участников команды.

36-летний Милевский принял решение завершить карьеру летом 2021-го года после ухода из ужгородского "Миная". А вот его одногодка Алиев на высоком уровне не выступает на протяжении пяти лет. За это время Александр сменил несколько аматорских коллектив, преимущественно из чемпионата Киевской области.

На данный момент и Милевский, и Алиев начали заниматься влогами после того, как создали свои ютуб-каналы "Миля" и "Кент".

Как ранее сообщал "Телеграф", Милевский в прямом эфире потроллил российских футболистов.

Теги:
#Футбол #Александр Алиев #Артем Милевский
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