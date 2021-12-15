Мілевський та Алієв змінили вид спорту
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Дует друзів знову у справі.
Колишні футболісти київського "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Алієв потрапили у заявку команди "Кент" на міні-футбольний турнір R-CUP GRASS VIII SEASON ’21-’22.
Як повідомляється на сайті організації, що проводить змагання, це регулярний міні-футбольний турнір, який відбувається в столиці України. Свою дебютну гру футболісти можуть провести вже 19 грудня проти команди Unknown Sporting.
За даними ЗМІ, раніше у заявці був і форвард "Минаю" Євген Селезньов, але пізніше його прізвище зникло зі складу учасників команди.
36-річний Мілевський прийняв рішення завершити кар’єру влітку 2021 року після уходу з ужгородського "Минаю". А ось його однолітка Алієв на високому рівні не виступає упродовж п’яти років. За цей час Олександр змінив кілька аматорських колективів, переважно з чемпіонату Київської області.
На даний момент і Мілевський, і Алієв почали займатися влогами після того, як створили свої ютуб-канали "Міля" та "Кент".
Як раніше повідомляв "Телеграф", Мілевський у прямому ефірі потролив російських футболістів.
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