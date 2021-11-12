Мілевський потролив російських футболістів у прямому ефірі (відео)

Свою оцінку отримали всі

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський у прямому ефірі ютуб-каналу "Коммент.Шоу" висловив свою думку щодо якості російського футболу.

Ведучі проекту попросили Мілевського назвати символічну збірну, складену з представників трьох країн: України, Росії та Білорусі.

"Хлопці, ну ви ж розумієте, що там будуть одні українці? Ну і білоруси ще. Головін? Ні, він до моєї збірної не увійде, Захарян теж. Ось можу хіба що сказати щось хороше про Джикию як про фігуру. Я бачив". його матчі на футбольному полі, справжній капітан. Решту не виокремлю навіть. Азмун же не росіянин, ні? О, точно, іранець", — зізнався колишній футболіст.

На цьому дискусія завершилася і символічну збірну Артем так і не назвав.

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Влітку 2021 року Артем Мілевський вирішив завершити професійну кар’єру.

У Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" клуб влаштував проводи своєму колишньому гравцю, і Мілевський зі сльозами на очах попрощався з улюбленими вболівальниками. Наразі колишній гравець розвивається як блогер, створивши власний ютуб-канал.