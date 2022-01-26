Мілевський повернувся до збірної України

Футболіст отримав посаду у національній команді.

Одіозний український футболіст Артем Мілевський, якого нещодавно жорстко розіграли друзі, працюватиме у мініфутбольний збірній України.

Про це повідомляє Федерація мініфутболу України на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Повідомляється, що Артем отримав посаду посла збірної України з мініфутболу.

"Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися "у стіночку" або самому закрутити м’яч точно у кут. Тепер все це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з мініфутболу, що пройде у червні на полях Кошиці (Словаччина)!" — написав Мілевський на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що Мілевський грав за збірну України з футболу. На його рахунку 50 ігор за "Жовто-синіх" та 8 забитих м’ячів. Саме гол Мілевського з пенальті у ворота Швейцарії приніс нашій команді путівку до чвертьфіналу ЧС-2006.

Нагадаємо, Мілевський завершив кар’єру футболіста у вересні 2021 року. "Міля" зі сльозами на очах прощався з фанами. Потім він став частіше з’являтися у розважальних шоу. Також нещодавно відбулося возз’єднання Артема та Олександра Алієва в одній команді.