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"Супоїд" Мілевський звинуватив Астаф'єву у брехні (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Артем Мілевський та Даша Астаф’єва Новина оновлена 07 травня 2022, 19:15
Артем Мілевський та Даша Астаф’єва

Знаменитості посварилися через суп

Колишній нападник київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський відповів співачці та моделі Даші Астаф’євій, яка звинуватила футболіста у здирстві їжі під час війни.

Відповідний пост колишній форвард національної команди опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Артем вважає, що Астаф’єва, яка після повномасштабного вторгнення рф в Україну стала волонтером, просто вирішила хайпанути на відомому футболістові. "Міля "не розгубився і також показав, як допомагає суспільству під час війни. Колишній футболіст прикріпив відео, на якому допомагає розвантажувати гуманітарну допомогу.

"Україна — сила. Дашка-картопля, якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо історію реальніше. PS сукня — топ. 6 супів... "Вимагав", це топчик", — написав Мілевський під відео.

У коментарях користувачі похвалили футболіста за те, що він залишився у Києві та допомагає українцям, проте історія із супом викликає у багатьох запитання.

У мережі прокоментували скандал із супом для Мілевського
У мережі прокоментували скандал із супом для Мілевського

Нагадаємо, Астаф’єва заявила, що колишній футболіст зажадав безкоштовної їжі (6 тарілок супу) для себе та своїх друзів у ресторані, де вона працює. Ця їжа призначалася хворим дітям чи військовим.

Раніше повідомлялося, що Мілевського нібито затримала СБУ. Як виявилося, відео із "затриманням" було пранком.

Теги:
#Футбол #Артем Мілевський #Даша Астаф'єва
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