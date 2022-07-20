Украинская певица и звезда первого "Холостяка" выступила в Москве: "Приятно здесь быть"

В страну-агрессора Соломко перебралась, чтобы строить там карьеру

Певица украинского происхождения Яна Соломко (сейчас выступает под псевдонимом SOYANA), которая стала известна благодаря участию в проекте "Холостяк-1", шокировала фанатов выступлением на концерте в российской столице Москве.

Видео с концерта Summer Sound исполнительница родом из Полтавщины опубликовала в собственном Instagram, прежде ограничив доступ для Украины.

В ролике певица не скрывая, говорит, что ей очень приятно находиться на этом концерте и выступать перед россиянами. Судя по кадрам, этому предшествовала подготовка к концерту, также показанная на видео. Поэтому можно сделать вывод, что Яна Соломко на этом концерте не случайный гость.

Примечательно, что за 5 месяцев войны в Украине Яна Соломко никак не прокомментировала ситуацию и не встала на защиту родной страны. Певица выбрала линию поведения, как Ани Лорак, Регина Тодоренко, Джиган и другие предатели родины. И это несмотря на то, что родилась она в поселке Чутово Полтавской области, которая подвергалась страшным обстрелам от российских оккупантов.

К слову, тот самый герой шоу "Холостяк-1" Максим Чмерковский, который вместо Яны Соломко выбрал в финале шоу ее соперницу Александру Шульгину, публично рассказывал, как застал войну и прилеты по Киеву. Шульгина, кстати, также выразила однозначную позицию в поддержку Украины.

Стоит добавить, что Соломко покинула Украину в январе 2022 года и перебралась в РФ, где пытается строить карьеру певицы. Когда фанаты прямо спросили, почему она выбрала враждебную страну, певица ответила: "Жаль, что моя страна не принимает меня так, как принимают здесь".

Ранее "Телеграф" сообщал, что предательница Украины Регина Тодоренко, молчащая о войне с самого ее начала, родила сына и дала ему имя "Мир". После этого известная модель Даша Астафьефа посоветовала ей назвать сына "Путин" и не лицемерить.