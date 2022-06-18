"Сидел в бункере и слышал бомбежки": первый "Холостяк" Чмерковский рассказал, как застал войну в Киеве

Пока украинцы находятся в ожидании 12 сезона романтического шоу "Холостяк", первый его главный герой, хореограф и судья танцевальных шоу Максим Чмерковский поделился своей историей о первых днях войны россии против Украины.

В новом выпуске передачи ведущего Григория Решетника "Як ти?" Чмерковский рассказал, что вторжение армии рф застало его в Киеве, где он участвовал в съемках.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам известного танцора, самым страшным тогда ему казалось не пострадать от рук оккупантов, а не увидеть больше свою семью. Его жена, родители и маленький сын волновались за мужчину и незадолго до этого отговаривали от поездки в Украину. А уже после новостей о начале полномасштабной войны все разговоры с родными по телефону сопровождались слезами.

"Я переживал, сидел в бункере. Эти сирены, и слышу какие-то бомбежки… Я ж тоже смотрю новости, тоже слушаю, что происходит. Все вместе паниковали", — вспоминает Чмерковский.

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Напомним, что Максим Чмерковский родом из Одессы. Вместе с родителями и братом иммигрировал в США в 1994 году, поселившись в районе Брайтон-Бич. В марте 2011 года хореограф принял участие в реалити-шоу "Холостяк", в финале которого сделал предложение руки и сердца Александре Шульгиной. Однако проект не завершился свадьбой.

Сейчас мужчина счастлив в браке с американкой Петой Маргатройд. Супруги воспитывают маленького сына.

Ранее "Телеграф" сообщал, что победительница первого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александра Шульгина впервые стала мамой — 34-летняя блогерша родила девочку.