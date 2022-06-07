Победительница первого "Холостяка" впервые стала мамой (фото, видео)

Александра Шульгина последние годы проживает в США

Победительница первого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александра Шульгина впервые стала мамой — 34-летняя блогерша родила девочку.

Об рождении первенца Шульгина рассказала в Инстаграме. Известно, что роды прошли в Лос-Анджелесе в пятницу, 3 июня.

"Я много чего сделала за 34 года. Но это мой самый масштабный "проект"! С огромной любовью и счастьем делюсь, что звездочка пришла к нам 3 июня. 41 неделя. 4 кг и 55 см. Благодарю заранее всех за поддержку и теплые слова. Мы уже дома, знакомимся", — сообщила Александра в соцсети.

Что известно об Александре Шульгиной

Блогерша участвовала в первом сезоне шоу "Холостяк", где ее выбрал танцор Максим Чмерковский. Пара переехала в США и была вместе около полугода, но эти отношения вскоре распались.

Максим Чмерковский с Александрой Шульгиной

После этого Шульгина встречалась с бизнесменом Артемом Суриным, но и эти отношения закончились. Имя своего нового парня Александра скрывает и называет его "суперменом".

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Сейчас Александра является дипломированным диетологом, фитнес-тренером, а также создала свою линию спортивной одежды. С возлюбленным девушка живет в Лос-Анджелесе, США.

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