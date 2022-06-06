"Маленькая копия Виктора Павлика": жена певца умилила фото подросшего сына

Екатерина Репяхова похвасталась сыном-красавчиком, который скоро отметит свой первый день рождения

Жена народного артиста Украины Виктора Павлика, концертный директор и блогер Екатерина Репяхова поделилась фото своего подросшего сына Михаила, который 15 июня будет отмечать свой первый день рождения.

Снимок был опубликован в Инстаграме молодой мамы. "Эта фотография собрала столько реакций в стори, что решила оставить ее здесь", — написала Репяхова.

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На фото младший сын Виктора Павлика сидит на диванчике и смотрит прямо в камеру. На нем — летняя рубашка, штаны и босоножки.

Фолловеры блогера, на страницу которой в социальной сети подписано более 160 тысяч людей, отметили, что мальчик очень похож на своего звездного отца. А также назвали малыша сердцеедом.

Напомним, что последние месяцы жена Виктора Павлика находилась в Израиле с сыном Михаилом. Перед отъездом мальчик приболел — у него начало болеть колено, из-за чего поднялась температура и пропал аппетит. По признанию звездной мамы, она начала очень сильно беспокоится, ведь предполагала, что у Михаила может быть страшное заболевание, знакомое ее семье.

Ранее Екатерина Репяхова призналась, что со взрослением ее сын Михаил начал требовать больше внимания от родителей, и рассказала о "кризисе одного года".