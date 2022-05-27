Жена Виктора Павлика заявила о планах отпраздновать день рождения сына во время войны

Девушка считает такое решение "плюсом для государства"

Концертный директор и блогер Екатерина Репяхова, которая последние месяцы находилась в Израиле с 11-месячным сыном Михаилом, возвращается в Украину. 15 июня малыш будет отмечать свой первый день рождения. В планах звездных родителей провести небольшой праздник в Ивано-Франковске.

В сторис Инстаграмм Репяхова ответила своим подписчикам, целесообразно ли праздновать, когда в Украине не прекращаются боевые действия.

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"В этом праздновании нет никакого минуса для государства, только плюсы. Я боюсь только того, чтобы наша нация не впала в вечную депрессию и отчаяние. Это то, чего добиваются рашисты. Поэтому я своим примером показываю, что всем нам просто необходимо жить дальше!", — пояснила Репяхова.

Напомним, что почти сразу в начале полномасштабной войны Екатерина Репяхова вместе с сыном Мишей уехала из Украины. Все это время жена Виктора Павлика была в Израиле, пока сам певец оставался на родине и с концертами ездил к бойцам ВСУ.

Ранее Екатерина Репяхова пояснила, почему ее 56-летнего мужа, украинского певца Виктора Павлика, выпустили из страны несмотря на военное положение.