Жена Виктора Павлика ответила, почему 56-летний певец выехал из Украины

Артист, которому еще нет 60-ти лет, уехал в Берлин

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова ответила своим подписчикам по поводу того, как ее 56-летнего мужа выпустили из Украины во время военного положения, в рамках которого мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) не имеют права выезда за пределы страны.

Девушка, которая с маленьким сыном вернулась из Израиля, написала в сторис Инстаграмм, что украинский исполнитель улетел в Германию, чтобы выступить на своем концерте.

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"У него завтра концерт в Берлине", — ответила Репяхова.

Напомним, что почти сразу в начале полномасштабной войны Екатерина Репяхова вместе с сыном 11-месячным Мишей уехала из Украины. И вот на днях блогер вернулась домой. Все это время жена Виктора Павлика была в Израиле, пока сам певец оставался на родине и с концертами ездил к бойцам ВСУ.

Через два месяца разлуки Репяхова встретилась с мужем. Встреча прошла в Германии, а оттуда семья полетит в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военное положение в Украине было продлено на 90 суток — до 23 августа 2022 года.