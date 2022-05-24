Укр

Скандал с истребителями для ВСУ от мужа Камалии получил продолжение: новое заявление артистки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Певица Камалия и ее супруг - Мохаммад Захур Новость обновлена 24 мая 2022, 14:11
Певица Камалия и ее супруг - Мохаммад Захур

Артистка заново объяснила ситуацию.

Известная украинская певица Камалия, которая ранее отказалась комментировать скандал с покупкой ее мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, двух самолетов-истребителей для ВСУ, своим новым заявлением окончательно запутала сложившеюся ситуацию. Теперь артистка говорит, что ее супруг ничего не покупал, а ее неправильно поняли.

Об этом певица рассказала в интервью "Зірковому шляху".

Артистка утверждает, что ее слова просто были неправильно поняты. Со слов Камалии, Украина таки получила два истребителя, только переданы они были не ее мужем, а правительством Пакистана. Эту информацию долгое время держали в тайне, однако совсем недавно супруг певицы дал ей "добро" на ее распространение.

"Это перевернутая очень информация. Я сказала, что Пакистан. Внимательно нужно просмотреть источник видео" — заявила артистка.

Также артистка сообщила, что Захур подарил ей на день рождение более миллиона евро, которые она хочет пустить на реконструкцию бывших учебных заведений. А также на строительство специального жилья для 750 украинских семей, которым пришлось покинуть свой дом.

Напомним, что впервые об этих истребителях Камалия заговорила в эфире "Утра с Украиной". Певица сообщила, что ее муж Мохаммад вместе с друзьями купили два самолета для украинской армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что белорусский футболист Юрий Кендыш вместе с друзьями по команде купили Nissan X-Trail для украинской армии.

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#Скандал #Певица #Камалия #Мохаммад Захур