Футболист сборной Беларуси купил авто для ВСУ

Игроку помогли украинские одноклубники

Одним из немногих белорусских футболистов, которые открыто поддержали Украину, является игрок ФК "Рига" Юрий Кендыш.

Об этом сообщает tribuna101.

Футболист сборной Беларуси вместе с украинскими одноклубниками Владленом Юрченко и Александром Филипповым купили Nissan X-Trail для украинской армии. Латвийские волонтеры из центра Tavi draugi помогли с доставкой и загрузили машину гуманитаркой.

"Если отвлечься от футбольных вопросов, то хочется сказать, что меня восхищает стремление украинцев сохранить независимость своей страны, свою неприкосновенность, свою историю. Люди сплотились, чтобы защитить Родину! Это просто фантастически", — заявил Кендыш.

Юрий считает, что все белорусы должны нести ответственность за войну в Украине, ведь их страна является агрессором.

31-летний Кендыш сыграл за сборную Беларуси 15 матчей, в которых забил 2 гола.

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Напомним, сборная Украины по футболу провела свой первый матч в 2022 году.

Ранее сообщалось, что бывший игрок "Динамо" получил ранение на фронте.