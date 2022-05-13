Бывший вратарь "Динамо" получил ранение в бою с оккупантами

Экс-футболист был ранен на Луганщине

Бывший голкипер киевского "Динамо" Святослав Сирота попал под артиллерийский обстрел.

Об этом сообщает UA-Football.

По информации источника 51-летний Сирота пошел добровольцем на фронт, не имея опыта службы в армии. После недлительной подготовки бывшего футболиста направили в Лисичанск. Позднее Святослав оказался на передовой и попал под артобстрел — спортсмена серьезно контузило. Из-за боев его и других раненых долго не могли вывезти в больницу.

"Святослав отвез свою семью на Львовщину, он пошел на войну добровольцем и попал на передовую. Учитывая, что никогда не воевал и не был в армии, ему пришлось пройти кратковременную подготовку, после чего отправился в Лисичанск. Сначала там боев не было, однако впоследствии Луганская область стала горячей точкой и Сироту ждало непростое испытание на первой линии. К сожалению, во время вражеских обстрелов его серьезно контузило. В течение трех дней он чувствовал себя очень плохо, однако из-за упорных боев госпитализировать его и других раненых было крайне сложно. Но в конце концов Святослава удалось перевезти в Днепр – сначала он попал в больницу, а затем был переведен в военный госпиталь. Сегодня уже четвертый день, как он там находится. Я отдаю должное своему давнему товарищу, который не раздумывая пошел защищать Украину от рашистских захватчиков", — рассказал Владимир Шаран, бывший партнер Сироты по "Днепру".

Отметим, Сирота так и не сыграл за основную команду "Динамо", но выступал за дублирующий состав киевлян. Затем в его карьере были "Верес", "Днепр", "Нива", "Газовик-Газпром" (рф) и "Дустлик" (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что украинский футбольный клуб практически в полном составе вступил в ряды ВСУ.

Напомним, сборная Украины по футболу провела свой первый матч в 2022 году.