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Украинский футбольный клуб почти полным составом вступил в ряды ВСУ (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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ФК "Прикарпатье" Новость обновлена 17 апреля 2022, 21:06
ФК "Прикарпатье"

Футбольный клуб из Иван-Франковска готов оборонять родину.

В воскресенье, 17 апреля, на 53-й день полномасштабного вторжения рф в Украину футболисты и тренеры ФК "Прикарпатье", который выступает в Первой лиге, дали присягу на верность украинскому народу.

Об этом сообщает Футбол-NEWS.

Основная команда МФК "Прикарпатье" почти в полном составе стала в ряды Вооруженных сил Украины. 14 футболистов и тренеры Ивано-Франковского клуба приняли присягу на верность украинскому народу. Это совершенно беспрецедентный случай с начала войны, когда футбольная команда практически в полном составе принимает решение о мобилизации.

"Был страх не то, что служить, был страх не мешать, потому что здесь (в ВСУ — ред.) профессионалы своего дела. Они хорошо знают, чем заниматься. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он будет только мешать. Это так же как и взять футболиста в армию, ничего не умеющего. Именно это немного сдерживало – не быть обузой", — заявил капитан команды Василь Цюцюра.

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий впервые пел гимн Украины, вернувшись в "Шахтер".

Напомним, футболист сборной Украины Роман Яремчук отметился голом в ворота "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией #ФК Прикарпатье
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