Яремчук забил гол во врата "Ливерпуля", но это не спасло "Бенефику" (видео)

Несмотря на старания украинца "Ливерпуль" отправляется в полуфинал

Украинский футболист Роман Яремчук, выступающий за португальскую "Бенефику", отметился эффектным голом в ворота "Ливерпуля" ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Матч нападающий начал в запасе, а на поле вышел уже во втором тайме, сменив Диого.

На 74-ой минуте матча украинец принял пас от Алекса Гримальдо, а затем обыграв вратаря "Ливерпуля" Алиссона забил мяч в пустые ворота.

Изначально арбитр на линии зафиксировал оффсайд, но после просмотра видеоповтора, гол все же был засчитан. Тем самым счет стал 3:2 в пользу "Ливерпуля".

На 81-й минуте Нуньес забил третий гол во врата англичан и сравнял счет. Матч закончился с результатом 3:3, однако поражение "Бенефики" со счетом 1:3 в предыдущем матче не позволило ей пройти в полуфинал.

Для Яремчука это третий гол в ЛЧ, ранее он забивал "Динамо" (на групповом этапе) и "Аяксу" (в 1/8).

SofaScore оценил результат украинца в матче против "Ливерпуля" в 7,2 балла, что поставило его на второе место в команде после Дарвина, у которого счет 7,4 балла.

Как сообщалось ранее, 12 апреля в ЛЧ были сыграны два ответных матча между "Вильярреалом" и "Баварией", а также между "Реалом" и "Челси".