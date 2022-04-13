"Вильярреал" потопил "Баварию", а "Реал" и "Челси" выдали дуэль года: видеообзоры четвертьфиналов Лиги чемпионов

Игровой день подарил сенсацию.

Во вторник, 12 апреля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 были сыграны два ответных четвертьфинала.

"Бавария" в Мюнхене на одноименной арене принимала "Вильярреал". Встреча завершилась со счетом 1:1 (0:1 первая игра), и испанский коллектив сенсационно вышел в полуфинал главного еврокубка. За "Баварию" голом отметился Роберт Левандовски на 52-й минуте, а "Вильярреал" отыгрался за 2 минуты до конца основного времени усилиями Саму Чуквуэзе.

Видеообзор матча "Бавария" — "Вильярреал":

В другом поединке игрового дня "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" принимал "Челси". В первом матче "Сливочные" добыли гостевую победу со счетом 1:3, а вот дома успех мадридцы повторить не сумели. Лондонцы в основное время добыли победу со счетом 1:3, и матч перешел в овертаймы, где удача улыбнулась испанскому клубу. Путевку в полуфинал "Реалу" принес Карим Бензема, забивший второй гол своей команды на 96-й минуте. В итоге "Королевский" клуб проиграл со счетом 2:3, но пробился в 1/2 финала ЛЧ. Добавим, что за испанский коллектив также отметился Родриго, а за англичан забивали Мейсон Маунт, Антонио Рюдигер и Тимо Вернер.

Видеообзор матча "Реал" — "Челси"

Напомним, 1 апреля футболист "Шахтера" стал игроком "Реала".

Ранее сообщалось, что в российский канал прервал трансляцию матчей Бундеслиги из-за того, что на немецких стадионах поддерживают Украину.