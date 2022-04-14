Яремчук забив гол у ворота "Ліверпуля", але це не врятувало "Бенефіку" (відео)

Попри старання українця "Ліверпуль" вирушає до півфіналу

Український футболіст Роман Яремчук, який виступає за португальську "Бенефіку", відзначився ефектним голом у ворота "Ліверпуля" матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Матч нападник почав у запасі, а на поле вийшов уже у другому таймі, змінивши Діого.

На 74-й хвилині матчу українець прийняв пас від Алекса Грімальдо, а потім обігравши воротаря "Ліверпуля" Алісона забив м’яч у порожні ворота.

Спочатку арбітр на лінії зафіксував офсайд, але після перегляду відеоповтору, гол все ж таки був зарахований. Тим самим рахунок став 3:2 на користь Ліверпуля.

На 81-й хвилині Нуньєс забив третій гол у ворота англійців і зрівняв рахунок. Матч закінчився з результатом 3:3, проте поразка "Бенефіки" з рахунком 1:3 у попередньому матчі не дозволила їй пройти у півфінал.

Для Яремчука це третій гол у ЛЧ, раніше він забивав "Динамо" (на груповому етапі) та "Аяксу" (в 1/8).

SofaScore оцінив результат українця у матчі проти "Ліверпуля" у 7,2 бала, що поставило його на друге місце у команді після Дарвіна, у якого рахунок 7,4 бала.

Як повідомлялося раніше, 12 квітня в ЛЧ були зіграні два матчі-відповіді між "Вільярреалом" і "Баварією", а також між "Реалом" і "Челсі".