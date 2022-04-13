"Вільярреал" потопив "Баварію", а "Реал" та "Челсі" видали дуель року: відеоогляди чвертьфіналів Ліги чемпіонів

Ігровий день подарував сенсацію.

У вівторок, 12 квітня, в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 було зіграно два чвертьфінали-відповіді.

"Баварія" у Мюнхені на однойменній арені приймала "Вільярреал". Зустріч завершилася з рахунком 1:1 (0:1 перша гра), та іспанський колектив сенсаційно вийшов у півфінал головного єврокубку. За "Баварію" голом відзначився Роберт Левандовські на 52-й хвилині, а "Вільярреал" відігрався за 2 хвилини до кінця основного часу зусиллями Саму Чуквуезе.

Відеоогляд матчу "Баварія" — "Вільярреал":

В іншому поєдинку ігрового дня "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" приймав "Челсі". У першому матчі "Вершкові" здобули гостьову перемогу з рахунком 1:3, а вдома успіх мадридці повторити не зуміли. Лондонці в основний час здобули перемогу з рахунком 1:3, і матч перейшов в овертайми, де удача посміхнулася іспанському клубу. Путівку до півфіналу "Реалу" приніс Карім Бензема, який забив другий гол своєї команди на 96-й хвилині. У підсумку "Королівський" клуб програв з рахунком 2:3, але пробився до 1/2 фіналу ЛЧ. Додамо, що за іспанський колектив також відзначився Родріго, а за англійців забивали Мейсон Маунт, Антоніо Рюдігер та Тімо Вернер.

Відеоогляд матчу "Реал" — "Челсі"

Нагадаємо, 1 квітня футболіст "Шахтаря" став гравцем "Реала".

Раніше повідомлялося, що у російський канал перервав трансляцію матчів Бундесліги через те, що на німецьких стадіонах підтримують Україну.