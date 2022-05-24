Скандал з винищувачами для ЗСУ від чоловіка Камалії отримав продовження: нова заява артистки

Артистка наново пояснила ситуацію.

Відома українська співачка Камалія, яка раніше відмовилася коментувати скандал із покупкою її чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, двох літаків-винищувачів для ЗСУ, своєю новою заявою остаточно заплутала ситуацію, що склалася. Тепер артистка каже, що її чоловік нічого не купував, а її неправильно зрозуміли.

Про це співачка розповіла в інтерв’ю "Зірковому шляху".

Артистка стверджує, що її слова просто були неправильно зрозумілі. За словами Камалії, Україна таки отримала два винищувачі, тільки передані вони були не її чоловіком, а урядом Пакистану. Цю інформацію тривалий час тримали в таємниці, проте нещодавно чоловік співачки дав їй "добро" на її поширення.

Читайте також: Категорія Lifestyle Камалія заінтригувала відповіддю з приводу стосунків путіна та Кабаєвої (відео) Співачка має причини вірити в "історію" путіна та колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої

"Це дуже перекручена інформація. Я сказала, що Пакистан. Уважно потрібно переглянути джерело відео" — заявила артистка.

Також артистка повідомила, що Захур подарував їй на день народження більш ніж мільйон євро, які вона хоче пустити на реконструкцію колишніх навчальних закладів. А також на будівництво спеціального житла для 750 українських сімей, яким довелося покинути свій дім.

Нагадаємо, що вперше про цих винищувачів Камалія заговорила в ефірі "Ранку з Україною". Співачка повідомила, що її чоловік Мохаммад разом із друзями купили два літаки для української армії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що білоруський футболіст Юрій Кендиш разом із друзями по команді купили Nissan X-Trail для української армії.