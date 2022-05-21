Камалія заінтригувала відповіддю з приводу стосунків путіна та Кабаєвої (відео)

Співачка має причини вірити в "історію" путіна та колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої

Українська співачка Камалія (Наталія Захур — ред.) прокоментувала чутки про особливі стосунки президента росії путіна та російської гімнастки Аліни Кабаєвої.

Виконавиця дала коментар ведучому Славі Дьоміну.

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Камалія заявила, що вірить в "історію" диктатора та спортсменки. "Вірю. Я не можу сказати, що прямо знаю, знаю, знаю на 100%... Але в мене є деякі причини вірити в це", — таємничо відповіла співачка.

Читайте також: Категорія Lifestyle Камалія відмовилася коментувати скандал із винищувачами для ВСУ від чоловіка (відео) Раніше співачка зізналася, що її чоловік активно допомагає українській армії, але не розголошується про це.

Нагадаємо, що скандальні чутки про роман російської гімнастки Аліни Кабаєвої, проти якої в Європі запровадили санкції, і путіна ходять уже майже десятиліття. Передбачається, що вона навіть має від нього дітей, і вона може бути знову вагітна від диктатора. Нещодавно спортсменка з’явилася на публіці з обручкою на пальці.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у путіна є ще одна ймовірна позашлюбна дочка Катерина Тихонова.