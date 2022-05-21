Камалія заінтригувала відповіддю з приводу стосунків путіна та Кабаєвої (відео)
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Співачка має причини вірити в "історію" путіна та колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої
Українська співачка Камалія (Наталія Захур — ред.) прокоментувала чутки про особливі стосунки президента росії путіна та російської гімнастки Аліни Кабаєвої.
Виконавиця дала коментар ведучому Славі Дьоміну.
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Камалія заявила, що вірить в "історію" диктатора та спортсменки. "Вірю. Я не можу сказати, що прямо знаю, знаю, знаю на 100%... Але в мене є деякі причини вірити в це", — таємничо відповіла співачка.
Нагадаємо, що скандальні чутки про роман російської гімнастки Аліни Кабаєвої, проти якої в Європі запровадили санкції, і путіна ходять уже майже десятиліття. Передбачається, що вона навіть має від нього дітей, і вона може бути знову вагітна від диктатора. Нещодавно спортсменка з’явилася на публіці з обручкою на пальці.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у путіна є ще одна ймовірна позашлюбна дочка Катерина Тихонова.