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Камалія заінтригувала відповіддю з приводу стосунків путіна та Кабаєвої (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Камалія про особисте життя кривавого диктатора путіна Новина оновлена 21 травня 2022, 15:13
Камалія про особисте життя кривавого диктатора путіна

Співачка має причини вірити в "історію" путіна та колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої

Українська співачка Камалія (Наталія Захур — ред.) прокоментувала чутки про особливі стосунки президента росії путіна та російської гімнастки Аліни Кабаєвої.

Виконавиця дала коментар ведучому Славі Дьоміну.

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Камалія заявила, що вірить в "історію" диктатора та спортсменки. "Вірю. Я не можу сказати, що прямо знаю, знаю, знаю на 100%... Але в мене є деякі причини вірити в це", — таємничо відповіла співачка.

Нагадаємо, що скандальні чутки про роман російської гімнастки Аліни Кабаєвої, проти якої в Європі запровадили санкції, і путіна ходять уже майже десятиліття. Передбачається, що вона навіть має від нього дітей, і вона може бути знову вагітна від диктатора. Нещодавно спортсменка з’явилася на публіці з обручкою на пальці.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у путіна є ще одна ймовірна позашлюбна дочка Катерина Тихонова.

Теги:
#Путін #Аліна Кабаєва #Камалія