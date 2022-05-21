Камалия заинтриговала ответом по поводу отношений путина и Кабаевой (видео)

У певицы есть причины верить в "историю" путина и бывшей гимнастки Алины Кабаевой

Украинская певица Камалия (Наталья Захур — ред.) прокомментировала слухи об особых отношениях президента россии путина и российской гимнастки Алины Кабаевой.

Исполнительница дала комментарий ведущему Славе Демину.

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Камалия заявила, что верит в "историю" диктатора и спортсменки. "Верю. Я не могу сказать, что прям знаю, знаю, знаю на 100%… Но у меня есть некоторые причины верить в это", — таинственно ответила певица.

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Напомним, что скандальные слухи о романе российской гимнастки Алины Кабаевой, против которой в Европе ввели санкции, и путина ходят уже почти десятилетие. Предполагается, что у нее даже есть от него дети, а также она может быть снова беременна от диктатора. Недавно спортсменка появилась на публике с обручальным кольцом на пальце.

Как сообщал "Телеграф" ранее, у путина есть еще одна предполагаемая внебрачная дочь Екатерина Тихонова.