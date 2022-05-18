Купил два самолета: украинская певица призналась, как ее муж помог ВСУ
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Певица отправляет в Украину тонны гуманитарной помощи
Известная украинская певица Камалия рассказала, что ее муж – пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, приобрел для Вооруженных сил Украины два самолета-истребителя для борьбы с российскими оккупантами.
Об этом говорилось в эфире "Утра с Украиной".
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Певица поделилась, что ее муж Мохаммад вместе с друзьями купили два самолета для украинской армии.
"Захур дал мне зеленый свет, чтобы рассказать, ведь они это скрывали. Два самолета-истребителя они дали Украине и помогают Украине, но не разглашают", — сообщила Камалия.
Между тем, артистка рассказала, что она с первых дней войны основала за границей два благотворительных фонда, с помощью которых отправляет в Украину тонны гуманитарной помощи. Также с ее помощью в Германии открыли хостел для 750 семей, уехавших из горячих точек Украины и потерявших на войне все.
Следует отметить, что Камалия в среду, 18 мая, отмечает свой день рождения. Певице исполнилось 45 лет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что белорусский футболист Юрий Кендыш вместе с друзьями по команде купили Nissan X-Trail для украинской армии.